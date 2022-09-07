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Офисный центр со складом появится в поселении Сосенское

Лейла Алиева
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Офисный центр со складом появится в поселении Сосенское
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, 27Ас1 Карта всех событий

В поселении Сосенское специалисты возведут офисный центр со складом. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Председатель ведомства Анастасия Пятова уточнила, что на двух земельных участках площадью около 1,27 гектара построят офисный центр со складскими помещениями и паркингом.

Суммарная поэтажная площадь новой застройки составит около 14,7 квадратных метра. На данный момент на территории находятся ангары, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что земельный участок в районе Северное Бутово площадью около 0,22 гектара выставят на торги для строительства многофункционального комплекса.

Пятова сообщила, что на месте участка с плоскостной парковкой, расположенного на Старобитцевской улице напротив владения 19а, будет возведено многофункциональное здание, куда также войдут объекты общепита, магазины и автомойки.

Кроме того, храмовый комплекс площадью почти 5 тысяч квадратных метров построят в Академическом районе. Здание расположится по адресу улица Кржижановского, земельный участок 22 В/1.

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