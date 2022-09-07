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«Люблю моих малышей»: Шнуров рассказал об отношении к отцовству

Георгий Соланович
Анна Хромцова

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Общество
«Люблю моих малышей»: Шнуров рассказал об отношении к отцовству
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Лидер группы «Ленинград», певец Сергей Шнуров рассказал «Вечерней Москве», как ему удается совмещать музыкальную карьеру с отцовством.

— Я стал очень сентиментальным папой. Мне очень нравится эта роль, я люблю моих малышей... Я живу последние два-три года в очень большой любви. У меня двое детей, замечательная жена, пять кошек, поющий щегол в клетке, — сказал музыкант.

Шнуров выразил мнение, что в настоящее время многим россиянам не хватает ощущения, что их любят, и в связи с этим он решил этим чувством поделиться.

10 сентября группа «Ленинград» выступит с большим концертом на стадионе «Лужники». Подробнее о секретах творчества, личной жизни Шнурова и новой роли молодого отца — в материале «Вечерней Москвы».

Шнуров родился 13 апреля 1973 года в городе Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Учился в нескольких институтах, в том числе и в Теологическом институте на философском факультете.

9 января 1997 года образовалась группа «Ленинград». 1 июня 2021 года артист представил музыкальный проект «Зоя». Музыкант записал за свою карьеру 349 песен и снял 90 клипов.

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