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ЕС с начала года сократил импорт газа из России на 48 процентов. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Газпрома.

— С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48 процентов, — говорится в сообщении.

Кроме того, с учетом Великобритании, импорт газа из России сократился даже на 49 процентов, сообщается в Telegram-канале Газпрома.

До этого аналитик Тибо Спирле в статье для издания Daily Express заявил, что при окончательном перекрытии поставок газа по трубопроводу «Северный поток» Россия нанесет ЕС «смертельный удар».

Он напомнил, что этим летом газопровод уже закрывали на 10 дней для работ по техобслуживанию, это создало серьезное напряжение в Европе.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.