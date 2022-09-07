Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Михельсон заявил, что «Новатэк» заинтересован в проекте «Сахалин-2»

Георгий Соланович
Экономика
Михельсон заявил, что «Новатэк» заинтересован в проекте «Сахалин-2»
Фото: Администрация президента РФ

«Новатэк» заинтересован в участии в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», однако решение будет принято только после досконального аудита. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон в среду, 7 сентября.

— Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее, — сказал он на Восточном экономическом форуме.

По данным ТАСС, потенциальный покупатель доли в СПГ-проекте должен обладать опытом в эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа с объемом более 4 миллионов тонн в год.

30 июля Япония сообщила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2», после того как РФ решила сделать оператором российскую компанию. При этом Вашингтон призывает Токио выйти из проекта.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Вечерней Москве», что переход прав на нефтегазовый проект «Сахалин-2» к России может лишить Японию части потребляемого газа.

В этом случае японцы будут вынуждены покупать его по более высокой цене, однако этот сценарий может не состояться, если страны придут к договоренностям.

Сахалин Бизнес Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте