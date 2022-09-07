Михельсон заявил, что «Новатэк» заинтересован в проекте «Сахалин-2»

Фото: Администрация президента РФ

«Новатэк» заинтересован в участии в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», однако решение будет принято только после досконального аудита. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон в среду, 7 сентября.

— Нам интересно рассматривать. Мы попросим правительство, чтобы иметь возможность досконально провести собственный аудит, начиная с геологического, операционного и так далее, — сказал он на Восточном экономическом форуме.

По данным ТАСС, потенциальный покупатель доли в СПГ-проекте должен обладать опытом в эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа с объемом более 4 миллионов тонн в год.

30 июля Япония сообщила США о намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2», после того как РФ решила сделать оператором российскую компанию. При этом Вашингтон призывает Токио выйти из проекта.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Вечерней Москве», что переход прав на нефтегазовый проект «Сахалин-2» к России может лишить Японию части потребляемого газа.

В этом случае японцы будут вынуждены покупать его по более высокой цене, однако этот сценарий может не состояться, если страны придут к договоренностям.