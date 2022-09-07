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Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро ввели в график

Георгий Соланович
Происшествия
Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро ввели в график
Фото: Вечерняя Москва

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро введено в график. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 7 сентября.

— Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что интервалы движения поездов на южном участке ветки были увеличены из-за того, что на пути на одной из станций упал человек.

28 июля на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии метро человек спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Из-за этого движение поездов до станции «Орехово» прекратили полностью.

Вскоре стало известно, что мужчина погиб. По словам собеседника «ВМ», на вид ему было 20–25 лет.

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