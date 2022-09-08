Эксперт рассказал, почему нельзя заваривать чайные пакетики повторно

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Заваривать чайные пакетики через какое-то время после первого использования нельзя, потому что в питательной среде использованного пакетика размножаются грибки и бактерии. Об этом сообщил автор проекта «Мой чай» Сергей Шевелев.

Также, по его словам, после использования пакетика в нем начинается окисление. Помутневшая вода или появившаяся на поверхности напитка пленка сигнализирует, что процесс запущен. В напитке образуется гуанидин — токсичное органическое соединение.

Регулярный прием такого чая может привести к головокружениям, появлению тошноты и рвоты, повреждениям ЖКТ, болезням печени и другим неприятным последствиям, предупредил Шевелев.

Он подчеркнул, что при постоянном употреблении такого чая можно нанести здоровью серьезный урон. Такая экономия в итоге гораздо дороже, чем покупка качественного рассыпчатого чая, заключил эксперт в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

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