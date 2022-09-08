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Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой дезинформации

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой дезинформации
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что обвинения Соединенных Штатов в адрес России о создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев являются ложными.

Он подчеркнул, что украинцы добровольно въезжают в РФ и при пересечении границы проходят регистрацию по аналогии с действующими в странах Европейского союза механизмами в отношении беженцев, а не фильтрацию.

— Они содержатся не в тюрьмах, а живут свободно и добровольно в России. Никто не запрещает им перемещаться и уезжать из страны. Вы всерьез думаете, что такое количество людей можно привезти насильно и заставить молчать? Сегодняшнее заседание имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании против РФ, которая развязана Украиной и ее западными спонсорами, — заявил дипломат, передает издание «Газета».

6 сентября Небензя назвал фейком данные разведки США о закупке Россией оружия у КНДР. Накануне газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки Соединенных Штатов сообщила, что Москва якобы приобретает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Пхеньяна.

Украина Василий Небензя ООН Россия США
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