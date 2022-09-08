Ленивые и равнодушные: названы худшие хозяйки по знакам зодиака

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Существуют женщины, которые не могут находиться в грязной квартире, потому что привыкли к чистоте. Но есть плохие хозяйки, которым лень убираться и что-то готовить. Астрологи назвали худших домохозяек по знакам зодиака.

Тельцы — достаточно неряшливые люди, которые постараются заработать деньги, нанять уборщицу, чтобы она убирала в их квартире. Они также плохо относятся и к приготовлению пищи, поэтому покупают фастфуды или едят в общепите. И не нужно думать, что после свадьбы что-то поменяется — никаких волшебных изменений не случится.

Стрельцы никогда не будут привязаны к одному месту, а тем более к личному жилищу. Это настоящие путешественницы, которые используют свою квартиру только для ночевки, поэтому не следят за чистотой и порядком. Они не станут ходить с пылесосом или тряпкой, чтобы сделать жилье чище. В их холодильнике всегда пусто, так как они питаются в ресторанах.

Львам некогда убирать в доме и что-то готовить, потому что они всегда заняты собой и карьерой. Им важно, как они будут выглядеть, красиво ли оделись и сколько осталось денег на карточке, все остальное их не интересует. Если в холодильнике нет еды, ничего страшного — можно купить готовую. Грязно и пыльно в квартире или доме — можно надеть тапочки, чтобы не запачкать носки. Львы не будут самостоятельно убирать в собственном жилище, пока за них это не сделает кто-то другой. Поэтому с такими хозяйками нужно быть максимально аккуратными, сообщается на портале Rsute.

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