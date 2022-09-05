Ясновидящая назвала женские знаки зодиака, которые очаровывают и влюбляют в себя

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Ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала женские знаки зодиака, представительницы, которых являются наиболее привлекательными для мужчин, они легко очаровывают и влюбляют в себя.

По словам специалиста, высшие силы наделяют рожденных под знаком Скорпиона сильной трансформирующей энергетикой. И ее проявление будет напрямую зависеть от того, какой из полюсов Вселенной стал ее источником. Если дар страсти стал подарком светлой стороны — такой человек станет для партнера кипящим горнилом возрождения, если темной — роковым потоком, о который разбиваются корабли.

Если вы хотите увидеть просчитанную, классическую и математически выверенную красоту, то ее продемонстрируют представительницы знака Девы. Они легко докажут, что привлекательность — это точный расчет, и ее можно выстроить даже в случае, если от природы не слишком повезло. Девы покоряют окружающих своим интеллектом.

Для своего партнера дама-Телец становится настоящим подарком судьбы — источником благ и удовольствий, открывающим другие принципы восприятия жизни не как бесконечной работы, а как наслаждения, как процесса, который можно не преодолевать, а любить и получать от этого много позитивных эмоций.

Предназначение Весов — дарить вдохновение, причем не только творческое, но и романтическое. И эти противоположные тенденции представительницы этого знака сочетают вполне непротиворечиво, отметила Кажетта.

Представители знака Рыб красивы необычной, непривычной красотой, не укладывающейся в классические рамки и поэтому поражающей воображение, сообщается в издании StarHit.

— И это не удивляет, потому что многие из них пришли в нашу реальность из других миров и Вселенных. Для своих партнеров они становятся открывателями путей к экзотической красоте, которая среди обычных людей не встречается. Такая любовь может оказаться безграничной и безусловной, но при низких вибрациях следует опасаться потеряться в партнере, — сообщила ясновидящая.

Астрологи пообещали скорую «волну любви» трем знакам зодиака.