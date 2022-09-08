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Владелец океанариума в Британии допустил усыпление животных из-за энергокризиса

Юлия Курганова
В мире
Владелец океанариума в Британии допустил усыпление животных из-за энергокризиса
Фото: Unsplash

Владелец океанариума Sealife в городе Саутенд-он-Си на востоке Англии Филип Миллер рассказал, что может быть вынужден усыпить всех животных из-за невозможности содержать их в связи с рекордно высокими ценами на электроэнергию.

— Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их нужно кормить, поэтому приходится платить большие счета. Их всех придется подвергнуть эвтаназии, или же нам надо найти им другой дом. Но в других зоопарках, я уверен, похожая ситуация, — заявил он телеканалу ITV.

26 августа Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании сообщило, что верхний предел цен на электричество для домохозяйств поднимется с 1 октября на 80 процентов, в итоге размер среднего счета вырастет до рекордной суммы в 3549 фунтов в год.

Эксперт Игорь Юшков объяснил «Вечерней Москве», почему Великобритания не переживет энергокризис. The Times пишет, что министр иностранных дел Британии Лиз Трасс намерена существенно нарастить добычу нефти на месторождениях Соединенного Королевства в Северном море для борьбы с энергокризисом. Однако это невозможно, поскольку процесс освоения нового месторождения может занять около пяти лет, отметил эксперт.

Цены Электроэнергия Эвтаназия Океанариумы Животные
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