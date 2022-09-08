Трамваи трех маршрутов задерживаются на Павелецкой площади по техническим причинам

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Павелецкая площадь Карта всех событий

Трамваи № А, 3 и 39 задерживаются по техническим причинам на Павелецкой площади в районе остановки «Зацепская площадь». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 8 сентября.

Уточняется, что маршруты временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — сказано в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позже сообщили, что движение трамваев восстановлено.

3 сентября трамваи № 36, 37 и 43 задерживались на шоссе Энтузиастов в районе одноименной станции метрополитена. Позже появилась информация о том, что движение трамваев на данном участке удалось восстановить.