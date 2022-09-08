Ефимов: Щербинский лифтостроительный завод сэкономил 22 миллиона рублей

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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) за три года сэкономил более 22 миллионов рублей благодаря статусу промышленного комплекса. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За пять лет предприятие произвело почти 47 тысяч лифтов. В 2019-м ему присвоили статус промышленного комплекса, который позволил за три года сэкономить 22,3 миллиона рублей, — сказал заммэра.

В настоящее время в Москве специальный статус промышленного комплекса имеют 65 компаний, в которых работают 76 тысяч человек. Сэкономленные средства, как правило, они направляют на собственное развитие: закупают производственные линии, а также проводят текущий ремонт либо модернизацию.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за последние пять лет совокупный объем инвестиций 65 промышленных комплексов превысил 47 миллиардов рублей.

В начале 2020 года на ЩЛЗ были начаты масштабная модернизация и автоматизация производственных процессов. Завершить их, как уточняется, планируется к 2025 году.

Директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень добавил, что реализация подобных проектов способствует развитию компетенций отечественных производителей лифтового оборудования, наращиванию производственных мощностей и повышению конкурентоспособности отечественной лифтовой продукции.

До этого Ефимов сообщил, что резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в январе–июне создали более 700 новых рабочих мест. Овчинский уточнил, что больше всего новых рабочих мест в первой половине 2022 года обеспечили компании, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации.