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Реализация проекта цифрового паспорта поликлиник стартовала в Москве

Елена Самойлова
Город
Реализация проекта цифрового паспорта поликлиник стартовала в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Девять столичных поликлиник присоединились к пилотному проекту по внедрению нового медицинского сервиса — цифрового паспорта поликлиники. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сервис позволит руководству медицинских организаций видеть актуальную информацию одновременно по всем филиалам и всем прикрепленным пациентам поликлиники в режиме реального времени. После завершения пилотного этапа такой сервис запустят во всех городских амбулаториях.

— Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, будет обновляться в режиме онлайн и станет доступна руководителям медучреждений в любой момент в удобном формате, что существенно экономит время. Главный врач также сможет при необходимости открыть электронную медкарту конкретного пациента для более глубокого изучения его медицинской истории, — рассказала Ракова.

Заммэра добавила, что в цифровой паспорт поликлиники будет включена вся необходимая для эффективного управления организацией информация. В интерфейсе сервиса представлены иконки с сигнальной информацией, которые оповещают о вызовах скорой помощи, госпитализациях, постановках на наблюдение по отдельным видам заболеваний или отклонениях значений лабораторных исследований, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Ракова рассказала об уникальной программе обучения сотрудников скоропомощных комплексов.

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