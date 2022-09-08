Названы регионы России, где был зафиксирован сильнейший спад спроса на новостройки

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С начала 2022 года в 50 регионах страны было зафиксировано существенное падение спроса на новостройки. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала ЕРЗ.РФ, опубликованные в четверг, 8 сентября.

Уточняется, что анализ складывался на основе статистики Росреестра. Оценка спроса складывалась по числу заключенных сделок за второй квартал этого года и второго квартала предыдущего года. В работе были рассмотрены крупные регионы, где заключили более тысячи договоров долевого участия (ДДУ).

Согласно представленным данным, наибольшее падение спроса было обнаружено в Якутии. Здесь показатель составил порядка 80 процентов — с 4931 до 1006 ДДУ. Далее следует Челябинская область, где новостройки стали менее востребованными на 69 процентов. Во втором квартале 2022 годы там заключили 1065 договоров.

Замыкает тройку лидеров Удмуртия. В этом году жители региона заключили порядка 1174 договоров долевого участия. Показатель упал на 68 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 3645 ДДУ, передает РБК.

1 сентября стало известно, что в августе средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Москвы составила 255 тысяч рублей, что на 4,1 процента ниже июльского показателя. Согласно полученным данным, столичный показатель стал самым высоким за последний месяц лета.