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Диетолог Грэйс рассказала, кому категорически нельзя есть помидоры

Елена Самойлова

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Еда
Общество
Диетолог Грэйс рассказала, кому категорически нельзя есть помидоры
Фото: Pexels

В помидорах достаточно высокое содержание кислот, что может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы. Об этом сообщила эксперт по правильному питанию Анна Грэйс.

По ее словам, помидоры содержат много полезных веществ: витамин А, К, C, витамины группы B, фолиевую кислоту, тиамин. Эти овощи богаты клетчаткой, железом, магнием. Кроме того, в них содержится ряд органических соединений, таких как ликопин — мощный антиоксидант, снижающий уровень холестерина и триглицеридов. От него же зависит и окраска плода.

Однако Грэйс отметила, что несмотря на обилие полезных веществ, помидоры можно есть не всем, передает Пятый канал.

— Аллергикам и людям, у которых есть проблемы с ЖКТ и поджелудочной железой, лучше воздержаться от помидоров. В них достаточно высокое содержание кислот. В случае проблем с печенью также следует отказаться от их употребления, так как помидоры могут спровоцировать образование и развитие гепатоза, — предупредила диетолог.

Правильное питание продлевает жизнь. Так, овощи в разных вариантах приготовления — это традиционное блюдо жителей регионов, где люди живут дольше всех. На основе их рациона питания ученые составили пять вариантов полезных завтраков.

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