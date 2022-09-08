Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 8 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Тульская эстакада Карта всех событий

Движение транспорта может быть затруднено вечером 8 сентября в центре Москвы, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Для вечерних поездок по городу москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом для экономии времени. Составить маршрут, отследить прибытие и время в пути можно с помощью приложения «Московский транспорт», отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с 24 сентября на юге и западе столицы появятся шесть новых выделенных участков для движения общественного транспорта.