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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 16 сентября

Александр Афонин
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 16 сентября
Фото: Unsplash

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в четверг, 8 сентября.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

В связи с продлением ограничения, российским авиакомпаниям порекомендовали при организации альтернативных маршрутов воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на сайте Росавиации.

Накануне сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали в ходе Восточного экономического форума соглашение о намерениях купить 339 самолетов отечественного производства. Первые контракты должны быть заключены уже в 2022 году.

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