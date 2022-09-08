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Систему онлайн-голосования на выборах сделали удобной для людей с ограничениями по здоровью

Полина Долганова
Город
Систему онлайн-голосования на выборах сделали удобной для людей с ограничениями по здоровью
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители Москвы с проблемами со зрением и моторикой смогут воспользоваться программами экранного доступа (скринридерами), чтобы проголосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов в сентябре 2022 года.

С помощью скринридеров горожане смогут перевести текстовую информацию с экрана в живую речь.

Во время дистанционного голосования программы экранного доступа смогут озвучивать текст с экрана, показывать активные кнопки и ссылки.

С помощью программы избиратели смогут узнать о порядке голосования и списке кандидатов, за которых можно проголосовать, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в столице прошло тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. В рамках тестового голосования москвичи получали бюллетень с вопросом: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». Всего на выбор представили 15 вариантов ответа.

Также стало известно, что более половины избирателей на предстоящих муниципальных выборах выразили готовность отдать голос онлайн. Среди респондентов от 30 до 44 лет таких 37 процентов, в возрасте от 45 до 59 лет — 32 процента.

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