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Праздничный салют в честь Дня города в Москве запустят с 23 площадок

Елена Самойлова
Город
Праздничный салют в честь Дня города в Москве запустят с 23 площадок
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Ростов-на-Дону, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Праздничные фейерверки в честь Дня города запустят по всей столице на 23 площадках. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечается, запуск салютов начнется 10 сентября в 21:00, прогремит более 30 тысяч залпов.

Высотные фейерверки планируется запустить с восьми точек по адресам: Москворецкая набережная; парк Победы; акватория Москвы-реки в Печатниках; парк «Ходынское поле»; улица Рословка, дом 5; улица Кадырова в Южном Бутове; Физическая улица в Троицке; в Зеленограде — Озерная аллея, дом 4, строение 2.

Парковые фейерверки запустят с 15 точек по следующим адресам: сад «Эрмитаж»; Парк Горького; Таганский парк; парк «Красная Пресня»; сад имени Баумана; сквер по Олонецкому проезду; Лианозовский парк; Измайловский парк; Перовский парк; парк «Сокольники»; парк «Кузьминки»; парк имени Юрия Лужкова; Воронцовский парк; парк «Северное Тушино»; парк 50-летия Октября, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в честь Дня города Северный речной вокзал подготовил яркую и насыщенную праздничную программу. Так, гости, в частности, смогут посетить урок акварельной живописи, мастер-класс по созданию декоративного панно и принять участие в красочном забеге.

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