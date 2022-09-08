Синоптик Тишковец: Четверг может стать самым холодным днем с начала осени

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Четверг, 8 сентября, может стать самым холодным днем текущего сентября. Соответствующее заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, последний час столбики термометров показывают плюс восемь градусов. Эксперт отметил, что температурный фон отстает от климатической нормы минимум на пять градусов.

— Что касается характера погоды на текущий день, то он по-прежнему будет определяться тыловой частью североатлантического циклона, который и устроил нам осень. Сохранится вероятность кратковременных осадков, ветер по-прежнему северный. В таких условиях тотального превосходства осени температура сегодня в Москве не превысит 9–11 градусов, а в Подмосковье — 7–12 градусов выше нуля. И действительно, этот день будет самым холодным в текущем сентябре, — сказал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что с завтрашнего дня инициативу начнет перехватывать скандинавский антициклон, а значит, дальше погодные условия постепенно начнут улучшаться.

Это подтвердил и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что после резкого похолодания в начале месяца в городе наступит долгожданное потепление к концу сентября.