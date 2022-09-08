Около 70 процентов россиян поддерживают церемонию поднятия флагов в школах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 70 процентов граждан России поддерживают идею о поднятии флага в школах с 1 сентября. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказал генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» Константин Абрамов.

По его словам, россияне считают, что данная церемония воспитывает в детях патриотизм.

— Поддерживают 69 процентов россиян среди всех опрошенных, среди родителей, школьников — 72 процента, — уточнил Абрамов, слова которого приводит РИА Новости.

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Крое того, теперь каждое утро школьников будет начинаться с церемонии поднятия государственного флага. Это будут делать в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. Школы самостоятельно выберут регламент проведения церемонии. Однако, согласно рекомендациям Министерства образования и науки России, поднимать флаг под гимн могут отличники.