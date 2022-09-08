Сергунина: В столице открыт прием заявок на участие в акселераторе «Технолидеры будущего»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Набор участников городского трека федерального акселератора «Технолидеры будущего» стартовал в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 8 сентября.

— Эксперты отберут команды, которые уже в октябре начнут работать над развитием стартапов. Одновременно для ребят будут проводить встречи с наставниками, лекции и тренинги специалистов по технологическому предпринимательству. В марте лучшие проекты презентуют инвесторам, тогда же объявят и наградят победителей, — сказала заммэра.

По ее словам, заявки на участие в акселераторе будут приниматься до 18 сентября. Участие в «Технолидерах» могут принять подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

Она подчеркнула, что авторов самых перспективных стартапов ждут дополнительные баллы к ЕГЭ, поездки в «Артек» и «Орленок» и включение в реестр одаренных детей госресурса «Таланты России».

Глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что Москва уже второй год принимает участие в «Технолидерах будущего». В прошлый раз победителями и призерами акселератора стали 60 москвичей.

7 сентября в Музее Победы прошла церемония награждения победителей художественного конкурса «Мой город — Москва», посвященного 875-летию города.

Уточняется, что в конкурсе приняли участие юные художники в возрасте от 5 до 20 лет из 39 образовательных учреждений. Это ученики детских художественных школ, детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования, которые обучаются по образовательным программам в области изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.