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Собянин: Три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

Александр Афонин
Город
Собянин: Три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице возобновили свою работу после реконструкции Детская поликлиника № 7, а также городские больницы № 220 и 209. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 8 сентября.

— В 2019 году мы разработали программу комплексной реконструкции городских поликлиник. В нее вошло 201 здание. Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы. Завершить программу планируем в следующем году, — сказал он.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава города отметил, что в рамках работ специалисты полностью переделывают здание поликлиники. Там обустраиваются новые коммуникации, фасады, меняется отделка, оборудование, планировка и многое другое. По словам мэра, от прежнего здания остаются только стены.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что почти 2,6 тысячи дворов будет благоустроено в столице по итогам 2022 года. По словам мэра, большинство проектов будут завершены уже ко Дню города. Идеи по благоустройству подсказывают сами москвичи.

Реставрация Благоустройство Сергей Собянин Больницы
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