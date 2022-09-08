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«Нужно бежать и бронировать»: где россиянам выгодно отдохнуть этой зимой

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Нужно бежать и бронировать»: где россиянам выгодно отдохнуть этой зимой
Фото: Pexels

Раннее бронирование билетов и жилья может помочь сэкономить на отдыхе, поэтому уже пора задуматься о том, где провести зимние каникулы. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие направления в России будут наиболее интересными для жителей страны этой зимой.

Самые выгодные направления

Гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян сообщил, что в качестве пляжного отдыха в зимний период россиянам стоит рассмотреть Египет и ОАЭ, поскольку в стране нигде нет теплого моря. При этом эксперт отметил, что наиболее выгодными для жителей России этой зимой можно назвать экскурсионные направления.

— Если мы берем все остальное, то цены на экскурсионные путешествия по России, наоборот, будут снижаться. В августе в Санкт-Петербурге номер будет стоить 15 тысяч рублей, зимой — в два раза дешевле. То же самое касается Калининграда и Казани, — пояснил эксперт.

Горнолыжные курорты

При этом собеседник «ВМ» уточнил, что небольшое количество горнолыжных курортов приводит к максимальному удорожанию номеров в зимний период.

— К сожалению, на горнолыжных курортах ожидается рост цен, потому что России их катастрофически не хватает. Самый популярный курорт, который может соперничать с Альпами, — это Красная Поляна, но она безбожно завышает цены. Нам нужно еще два-три аналогичных курорта, где будут большие трассы. У нас 10 километров трасса уже считается нормальной, а на Альпийских курортах — 50–70 километров, — отметил он.

Мкртчян также обозначил примерный уровень подорожания цен в горнолыжном направлении.

— Когда мы говорим об условной Красной Поляне, то она уже заполнена на Новый год на 35 процентов. Если честно, то уже сейчас нужно бежать и бронировать. Лучше всего было в августе это делать. Так, номер, который мы бронировали в августе на 1 января в Красной Поляне, стоил 10 тысяч рублей за сутки. Условная бронь в ноябре будет стоить 17 тысяч. Цены в Красной Поляне вырастут еще примерно на 70 процентов. И вся горнолыжка будет только расти в цене, Шерегеш, Домбай и Архыз сильно вырастут, — предупредил специалист.

Также эксперт в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупке горящего тура.

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