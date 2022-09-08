Эксперты рассказали, как избежать переедания на ночь

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Эксперты дали советы, как избежать переедания в вечернее время.

В случае острого приступа голода стоит выпить стакан теплой негазированной воды. Иногда организм может перепутать чувство жажды с чувством голода.

Если стакан воды не помог преодолеть голод, то можно выпить стакан кефира или молока со специями (имбирь, корица, куркума). Не стоит пить чай, кофе или сок, так как они только стимулируют аппетит. Если чувство голода осталось и в этом случае, можно съесть тост из хлебцев или цельнозернового хлеба с белым мясом, творогом или сыром.

В случае ночных приступов голода эксперты не советуют хранить в холодильнике вредные продукты. Покупайте больше овощей, фруктов, творога без добавок, а также рыбу, передает Общественная служба новостей.

Чувство голода не всегда свидетельствует о том, что человек может нуждаться в питательных веществах, поскольку оно может быть не только физиологическим, но и эмоциональным, рассказала журналистам в среду, 7 сентября, кандидат медицинских наук, врач — диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.