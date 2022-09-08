Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

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Российская сторона в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника румынского посольства в Москве. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

— 8 сентября Временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К.Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona nоn grata» сотрудника Посольства Румынии в Москве, — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет адекватные действия для ответа на решение Бухареста объявить российского дипломата персоной нон грата.

В министерстве добавили, что решение Бухареста рассматривается как новая провокация. По данным ведомства, она была реализована по ранее отработанному странами Евросоюза и НАТО сценарию. В сообщении отмечается, что МИД не видит в данном действии самостоятельного решения румынского правительства, что усугубляет ситуацию.