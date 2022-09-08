Два трамвайных маршрута задерживаются на северо-западе Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

На Живописной улице по техническим причинам произошла задержка трамваев № 28 и 31. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 сентября.

— На Живописной улице по техническим причинам задерживаются трамваи № 28 и 31, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с задержкой маршруты транспорта были временно изменены. Москвичей призвали сохранять внимательность и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи № А, 3 и 39 задерживались по техническим причинам на Павелецкой площади в районе остановки «Зацепская площадь». Позже стало известно, что движение трамваев восстановлено.

Кроме того, на некоторых улицах в Центральном и Юго-Восточном административных округах введут временные ограничения движения. Так, ограничение коснется участка от шоссе Фрезер до дома 8 на 2-й Фрезерной улице. Отмечается, что оно будет действовать с 12 сентября по 2 октября в связи с проведением строительных работ.