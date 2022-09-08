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Суд взыскал с экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова свыше 400 миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Суд взыскал с экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова свыше 400 миллионов рублей
Фото: shutterstock

Никулинский районный суд взыскал с бывшего помощника руководителя Россельхознадзора движимое и недвижимое имущество на сумму в 400 миллионов рублей в ползу государства. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 8 сентября.

По данным источника «ВМ», ответчиком по данному делу является бывший помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров. Его обвиняют в совершении коррупционного преступления, а также в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Дело по соответствующим статьям находится на рассмотрении в Савеловском районном суде в Москве.

Проверка прокуратуры подтвердила несоответствие доходов и расходов бывшего чиновника, а также факт регистрации незаконно приобретенного имущества на друзей, знакомых и родственников для обхода запретов, установленных для государственных служащих.

По данным ведомства, доход Натарова и его супруги за период с 2011 по 2019 год составил 12 миллионов рублей. Но за это время ими приобретены дом и участок в Московской области, двухэтажная квартира и парковочное место в столице, два элитных автомобиля, несколько дорогих наручных часов и две сабли XIX века.

Также у бывшего чиновника обнаружены сбережения в размере более 200 миллионов рублей, которые хранились в иностранной валюте в индивидуальном сейфе в одном из банков столицы.

Другого бывшего сотрудника государственной компании обвинили в коррупционных преступлениях 1 сентября. Обвинение предъявили Алле Лалетиной. Ее обвинили в получении взятки в размере 67 миллионов рублей.

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