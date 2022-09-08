Код для расшифровки итогов онлайн-голосования разделили накануне выборов 9–11 сентября

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В Мосгоризбиркоме состоялась процедура разделения ключа расшифрования онлайн-голосования. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

— Нам представят выборы уникальные по значению, масштабу и уровню конкуренции. Очень важно на всех этапах проведения голосования и подсчета голосов обеспечить соблюдение всех процедур, которые гарантируют легитимность выборов, — сказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Отмечается, что процедура необходима для защиты голосов избирателей и сохранения неизвестности результатов. При разделении ключа исключается возможность стороннего вмешательства в процесс голосования, что позволит сохранить неприкосновенность информации до окончания выборов.

Так, специалисты разделили ключ на две составляющие — шифрования и расшифрования. Первая часть будет опубликована в Сети в день старта голосования. Вторую же половину дополнительно разделили на пять частей, которые поместили в специальные номерные сейф-пакеты, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что жители Москвы с проблемами со зрением и моторикой смогут воспользоваться программами экранного доступа, чтобы проголосовать онлайн на выборах муниципальных депутатов в сентябре 2022 года. С помощью скринридеров горожане смогут перевести текстовую информацию с экрана в живую речь.