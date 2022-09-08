Собянин сообщил об открытии обновленной развязки МКАД и Осташковского шоссе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Движение по новой развязке, которая связывает МКАД с Осташковским шоссе, открылось в четверг, 8 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня мы открываем очередную обновленную развязку — на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, — отметил он.

Глава города уточнил, что развязка имеет новую конструкцию. Она оборудована направленными съездами с высокой пропускной способностью. Это позволит уменьшить вероятность пробок и улучшить транспортное сообщение для жителей сразу семи районов столицы.

По словам мэра, в рамках проекта были построены две новые эстакады-съезды и обновлены существующие. Кроме того, специалисты расширили МКАД с 5 до 8 полос на пересечении с Осташковским шоссе. Благодаря этому транспортные потоки не будут пересекаться.

Также на одну полосу в районе МКАД увеличились Осташковское шоссе и Осташковская улица. Пешеходы на развязке смогут спуститься к улицам и торговым центрам по лестницам. Еще один надземный переход через Осташковскую улицу построили в районе дома № 30.

Сергей Собянин назвал комплексное обновление МКАД одной из приоритетных задач. Он добавил, что в столице с 2012 года было обновлено и построено 19 развязок. В настоящее время на еще трех ведутся работы: на пересечении с Липецкой улицей, на пересечении с Алтуфьевским шоссе и на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня, констатировал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

6 сентября в столице открылся новый путепровод над МКАД. Он расположился на месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля.