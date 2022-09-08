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«Праздничная»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Иссалина Аюпова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Праздничная»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В эти выходные в столичном регионе ожидается праздничная погода, без аномальных явлений. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, прогнозируется несущественное потепление.

— Температура воздуха ожидается в пределах 15–16 градусов, а в центре города до 17 градусов, — рассказал Шувалов.

Также синоптик отметил, что давление будет чуть выше нормы — 750 миллиметров ртутного столба, что не представляет опасности для метеозависимых людей.

— В целом погода порадует жителей столицы, так как прогнозируется переменная облачность, без осадков, — заключил собеседник «ВМ».

Кроме того, специалист рассказал, когда в Москве наступит бабье лето. По мнению метеоролога, ждать бабье лето стоит не раньше 20–25 сентября.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь считает, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По его словам, подобное стоит связывать с тем, что в городе выпадет на 10–20 процентов меньше положенного количества осадков.

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