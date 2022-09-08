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«Рассчитано на дурачка»: названа возможная стоимость нового iPhone 14 в России

Игорь Синельников

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Технологии
Сколько будет стоить новый iPhone 14 в России
Фото: Unsplash

В первые дни продаж в России стоимость iPhone 14 будет запредельно высокой. Через некоторое время цена на «яблочные» смартфоны снизится, но сильного падения ожидать не стоит. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, уже через полторы недели в РФ можно будет купить новый iPhone, ввезенный контрабандой.

— 16 сентября iPhone 14 начинают продаваться в Европе, 17 сентября они будут контрабандой без уплаты налогов доставлены в Россию. На сером рынке с 17 сентября цена будет в первые пару дней в полтора–два раза выше европейской с поправкой на курс. Это рассчитано на дурачка. Условный iPhone 14 Pro, который стоит 1300 евро, будет продаваться за 130–140, а то и 200 тысяч рублей, — уверен Муртазин.

Уже через неделю после этого в интернете начнут появляться объявления, в которых купить новый iPhone можно будет по почти аналогичной европейской цене, с поправкой на курс, отметил собеседник «ВМ». При этом ценник окажется выше европейского в среднем на 10 процентов, уточнил аналитик.

Поставки по параллельному импорту начнутся чуть позже, заметил Муртазин.

— Если мы говорим про параллельный импорт, то он начнется в начале октября для первых трех моделей. Стоимость будет на 35–40 процентов выше розничной европейской цены. iPhone 14 в базовой комплектации — 85–90 тысяч рублей, 14 Pro — 125 тысяч рублей, Pro Max — 135 тысяч рублей. Это запредельно дорого, — резюмировал эксперт.

iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, покупатели смогут его приобрести. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

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