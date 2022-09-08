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Сергей Собянин рассказал о популярных городских мероприятиях в столице

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин рассказал о популярных городских мероприятиях в столице
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правительство столицы продолжает обновлять и открывать новые культурные объекты, чтобы жизнь горожан оставалась насыщенной интересными событиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 8 сентября.

— Жизнь Москвы всегда насыщена интересными событиями. Для их проведения мы обновляем и открываем новые культурные объекты, — сказал он.

Глава города отметил, что сегодня идет активное обновление городских библиотек и культурных центров. Проводимые в них работы позволяют им становиться полноценными общественными пространствами. Кроме того, в столице реализуется программа «Искусство — детям», в рамках которой специалисты делают здания школ и колледжей искусств современными и удобными для обучения.

Также в столице регулярно открываются новые выставки в отреставрированных музеях. Их можно бесплатно посетить в рамках акции «Московская музейная неделя». В своем Telegram-канале Собянин отметил, что в город вернулись фестивали «Московских сезонов».

Накануне Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Московские мастера» и поздравил победителей. Он уточнил, что конкурс прошел в юбилейный, 25-й раз и привлек более 20 тысяч участников.

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