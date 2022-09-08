Эрдоган заявил, что Запад находится в панике из-за роста цен

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Страны Запада паникуют на фоне увеличивающихся цен в преддверии предстоящей зимы. Такое заявление сделал в четверг, 8 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.

— Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать, — отметил он.

Турецкий лидер выразил надежду, что эти испытания удастся преодолеть благодаря «разумным шагам», передает РИА Новости.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что западным странам не следовало недооценивать Россию, в том числе в аспекте наступившего энергетического кризиса. Он констатировал, что после сокращения российских поставок природного газа в Европе выросли цены. По словам главы турецкого государства, в случае нападок Москва будет использовать все средства, которые имеются в ее распоряжении. Эрдоган также выразил надежду на скорое «заключение мира».

До этого президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу энергоносители вне рамок соглашений, а также соглашаться с навязанными условиями.

Комментируя ситуацию в Европе, российский лидер процитировал фразу из известной русской сказки: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».