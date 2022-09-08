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Онлайн-анкета перед обследованием в «Здоровой Москве» сэкономила москвичам 8 тысяч часов

Лейла Алиева
Город
Онлайн-анкета перед обследованием в «Здоровой Москве» сэкономила москвичам 8 тысяч часов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Перед тем как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва», у горожан есть возможность заполнить анкету онлайн. За четыре месяца работы проекта в этом сезоне москвичи сэкономили восемь тысяч часов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения в четверг, 8 сентября.

— Перед посещением павильонов «Здоровая Москва», где можно быстро и без предварительной записи проверить здоровье, необходимо ответить на вопросы о личном и семейном анамнезе, образе жизни, наличии вредных привычек, чтобы врачи могли обратить внимание на факторы риска развития заболеваний. От этой информации будет зависеть назначение дополнительных исследований и консультаций с профильными специалистами, — говорится в сообщении.

Уточняется, что онлайн-анкету можно найти в разделе «Моя диспансеризация в парке» в электронной медкарте, доступной на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Павильоны «Здоровая Москва» начали работать в городе с 11 мая. В случае выявления каких-либо отклонений жителям столицы в обязательном порядке проведут дополнительные исследования прямо в павильоне или направят к профильным специалистам.

В этом сезоне 300 тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая Москва», а 230 из них отправились на дополнительные исследования по причине выявленных факторов риска.

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