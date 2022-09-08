Центробанк ЕС впервые в истории повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые в истории повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25 процента годовых. Об этом сообщается на сайте ЕЦБ в четверг, 8 сентября.

— Этот важный шаг ускорит переход от преобладающего адаптивного уровня ставок к уровням, которые обеспечат своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ на уровне двух процентов, — пояснили в регуляторе.

При этом в ЕЦБ не исключили, что в дальнейшем ключевая ставка будет еще раз повышена из-за растущей инфляции. Согласно прогнозам европейского банка, в 2022 году показатель составит в среднем 8,1 процента, в 2023 — 5,5 процента, а в 2024 — 2,3 процента.

В немецком городе Лейпциг в понедельник, 5 сентября, прошли демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители. Стоимость отопления выросла трехкратно, и вместо ограничения цен на газ федеральное правительство решило законодательно повысить цены.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать.