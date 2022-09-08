Россиянка Лена Гликсон получила премию «Эмми»

Фото: emmys.com

Музыкальный редактор Лена Гликсон получила премию «Эмми» за «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что награду вручили за работу над музыкой в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела».

Гликсон родилась в Воронеже, где и отучилась в музыкальном колледже имени Ростроповичей. После учебы она переехала в Бостон и продолжила обучение в музыкальном колледже Беркли.

На данный момент она сотрудничает с крупными проектами, где является музыкальным редактором. Так, она работала в таких знаменитых кинокартинах, как «Король Ричард», «Звезда родилась», «Отряд самоубийц» и «Джокер» режиссера Тодда Филлипса.

Премия «Эмми» — американский эквивалент «Оскара» в области телевидения, в рамках которого проходят несколько церемоний награждения. Вручение данной награды в этом году назначено на 13 сентября, передает Пятый канал.

Кроме того, обладателем премии «Эмми» стал бывший президент США Барак Обама в номинации «Выдающийся рассказчик — 2022» за участие в создании документального сериала «Лучшие национальные парки мира».