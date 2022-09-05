Барак Обама стал лауреатом премии «Эмми» в номинации «Выдающийся рассказчик»

Фото: whitehouse

Бывший президент президент США Барак Обама стал обладателем премии «Эмми». Об этом сообщается на официальном сайте американской Академии телевизионных наук и искусств.

Обама стал лауреатом премии в номинации «Выдающийся рассказчик — 2022» за участие в создании документального сериала «Лучшие национальные парки мира». Он получил премию «Эмми» за закадровое озвучивание первого эпизода сериала под названием «Мир чудес». Всего же проект состоит из пяти эпизодов и рассказывает о национальных парках планеты и их дикой природе.

Премия «Эмми» более 70 лет присуждается американской Академией телевизионных наук и искусств. На данный момент награда является в Соединенных Штатах главной премией в области телевидения.

Ранее Обама получил премию «Грэмми» за запись аудиокниг к своим мемуарам «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды».

В июле Мишель Обаму назвали в числе кандидатов на пост президента США. Такое предположение сделал ведущий Fox News Джесси Уоттерс на фоне резкого падения рейтингов нынешнего главы государства Джо Байдена. Журналист отметил, что актуальность приобретает вопрос о представителе Демократической партии на президентских выборах 2024 года.