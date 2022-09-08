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Премьер Венгрии Орбан: Антироссийские санкции «могут поставить Европу на колени»

Георгий Соланович
В мире
Премьер Венгрии Орбан: Антироссийские санкции «могут поставить Европу на колени»
Фото: Администрация президента РФ

Санкции, введенные Евросоюзом против России, не смогли ослабить Москву, но спровоцировали инфляцию и нехватку энергии в еврозоне. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 8 сентября.

— В настоящее время против России действует 11 тысяч санкций, но <...> попытки ослабить русских не увенчались успехом. Напротив, жесткая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени, — приводит слова Орбана РИА Новости.

18 августа венгерский премьер заявил, что противостояние Брюсселя и Москвы привело к ослаблению позиций ЕС на международной арене, так как санкции против России не нанесли ей должного ущерба, однако сильно ударили по экономике еврозоны.

Западная пресса окрестила Орбана «троянским конем Путина» внутри ЕС из-за его отношения к России. Об эволюции Орбана и российско-венгерских отношениях «Вечерней Москве» рассказал старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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