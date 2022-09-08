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Экстрасенс растолковала популярные сюжеты ночных кошмаров

Анастасия Колоскова
Общество
Экстрасенс растолковала популярные сюжеты ночных кошмаров
Фото: Pixabay

Кошмары снятся человеку, когда подсознание хочет о чем-то предупредить психику, используя при этом символичные образы. Подробно сюжеты распространенных снов-ужасов расшифровала экстрасенс Дарья Миронова.

Так, по ее словам, выпадающий во сне зуб является плохим знаком. Это может сигнализировать о приближающейся тяжелой болезни кого-то из близких.

Кошки или змеи в сновидении символизируют врагов, которые могут стоить против вас козни.

Беременность снится к прибыли и деньгам, а также может стать предвестником реального пополнения в семье в ближайшее время. При этом увидеть во сне ребенка — к тому, что мечтам не суждено сбыться.

Умершие люди во сне являются напоминанием о них. Такой сон должен стать поводом посещения могилы покойного. Иногда умерший предупреждают о предстояще опасности, поэтому к их словам во сне нужно отнестись с вниманием, отметила экстрасенс.

Ветхий дом или квартира во сне могут быть знаком того, что у человека слишком много страхов и переживаний, предает Life.ru.

До этого психолог Александр Лузгин рассказал, что если человеку периодически снится умерший родственник, значит какая-то часть его подсознания пытается завершить с ним отношения, закрыть гештальт.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Ирины Завалко, почему возникают проблемы со сном, зависит ли это от возраста, когда стоит обращаться с этой проблемой к специалисту.

Сон Экстрасенсы ночные кошмары
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