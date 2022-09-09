Первое полнолуние осени: на кого окажет особое влияние и что опасно делать 10 сентября

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В первом месяце осени полнолуние придется на 10.09.2022. В это время Луна будет находиться в знаке зодиака Рыб, что накладывает определенный отпечаток на характер событий, которые будут происходить в этот день. О том, как провести сложный период наиболее позитивно и за какие проекты лучше не браться, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Общая характеристика

Как правило, во время полнолуния многие люди жалуются на бессонницу и резкие перепады настроения, что совсем неудивительно, учитывая влияние небесных явлений на нашу жизнь. Особенно сложно в этот период приходится людям с неустойчивой психикой, которые в период полнолуния могут становиться еще более чувствительными.

10 сентября 2022 года некоторые люди могут ощущать небывалый приток сил. Однако довольно быстро боевой настрой сменится пассивным и тоскливым настроением. В полнолуние «эмоциональные качели» абсолютно естественны. Единственное, что можно сделать в такое время, — это стараться сохранять спокойствие и реагировать на любые раздражители не так остро, как требует внутреннее состояние.

В этот день риск возникновения пустых и необоснованных ссор заметно возрастает, поскольку окружающие будут охвачены внутренними противоречиями и чувством неудовлетворенности жизнью. Дата не располагает к продуктивному общению с другими людьми и может вмешаться в планы самым неожиданным образом. Не последнее значение в деле имеет знак переменчивых и чувствительных Рыб, в котором 10 сентября 2022 года окажется Луна.

Чего нельзя делать

В этот день категорически не рекомендуется принимать важные решения или выяснять отношения с другими людьми. Откажитесь от запуска новых проектов, поскольку совсем скоро они пойдут на убыль, как и небесное светило. 10 сентября 2022 года специалисты не советуют менять место работы или просить у босса повышения. Все деловые способности будут задавлены эмоциями и желанием конфликтовать.

В этот день не стоит проводить никаких денежных операций, например, инвестировать или давать в долг. Скорее всего, эти манипуляции выйдут из-под контроля и принесут разочарование.

10 сентября 2022 года не стоит отправляться в путешествия и устраивать никакие долгие поездки по городу. В полнолуние риск попасть в ДТП сильно возрастает. В это время часто и без причины ломается техника, включая и автомобили. Если не планируете застрять на дороге, постарайтесь не садиться за руль.

Полнолуние — один из худших периодов для того, чтобы выяснять отношения. Перенесите сложные разговоры со второй половинкой на более подходящее время, поскольку все может закончиться сплошным недоразумением.

Не устраивайте «разбор полетов» и на работе, поскольку в этот день очень сложно добиться понимания.

Что можно делать

В предстоящее полнолуние смело можно завершать ранее начатые проекты, которые просто необходимо решить до того момента, когда Луна пойдет на убыль. Продолжайте заниматься мелкими рутинными делами. Сейчас они могут увенчаться гораздо большим успехом, чем ожидалось.

10 сентября рекомендуется готовиться к новым проектам, которые хорошо расписать и рассчитать на длительную перспективу. В это время обеспечен мощный поток самых креативных и интересных идей, но приступать к их реализации стоит чуть попозже.

Также будет полезно задуматься о проведении конференций или семинаров. Они пройдут очень насыщенно и продуктивно. Сейчас у вас может получиться обратить на себя внимание босса и заработать авторитет среди коллег.

Отличный способ провести это время с пользой — заняться собственным имиджем. Полнолуние отлично подходит для стрижки, посещения салона красоты, оздоравливающих процедур с волосами. В этот день личный мастер проявит себя настоящим специалистом. Доверьтесь его профессиональным рекомендациям, и результат не разочарует.

Здоровье на 10 сентября 2022 года

В полнолуние нельзя проводить никакие операции из-за риска потери большого количества крови. Также 10 сентября 2022 года стоит избегать излишних физических нагрузок. Сегодня эти действия могут привести к неприятным сюрпризам — растяжениям или защемлению нерва.

Эмоциональное состояние окружающих людей, как и собственное, оставляет желать лучшего. 10 сентября 2022 года вы можете вести себя агрессивно и идти на поводу своих эмоций. Вот почему при наличии уже имеющихся личных проблем не стоит принимать никаких серьезных решений, которые повлияют на ближайшее будущее.

Рекомендации

Если говорить об энергетическом потенциале предстоящего полнолуния, то это невероятно мощная дата. Однако помните, что 10 сентября 2022 года нужно отказаться от любых важных дел: увольнения, поиска работы, подписания договоров, переезда и путешествий. Ориентируйтесь на несложные бытовые хлопоты или долгосрочные идеи, но помните, что воплощать свои задумки сегодня нельзя.

Луна, оказавшаяся в Рыбах, делает людей слишком чувствительными и эмоциональными. Помимо этого полнолуние может изменить планы, а все из-за ветренности водного зодиака.

Откажитесь от новых проектов, денежных манипуляций и серьезных бесед. Следите за своим эмоциональным состоянием, поскольку сейчас люди склонны оценивать поступки других слишком негативно. Особенно чувствительными в полнолуние оказываются представительницы слабого пола, в то время как мужчины будут более агрессивными.

Уделите внимание уединенному отдыху, работе с собственным имиджем или романтическим свиданиям. На эти сферы жизни полнолуние не влияет негативным образом, напротив, оно может приукрасить их и внести позитивные моменты.

Стоит провести день в спокойной домашней обстановке, занимаясь обычными делами. В этот день посетят интересные идеи, которые непременно пригодятся в самой ближайшей перспективе.