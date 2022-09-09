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Астрологи назвали три знака зодиака, у которых осенью начнется черная полоса

Юлия Курганова
Общество
Астрологи назвали три знака зодиака, у которых осенью начнется черная полоса
Фото: depositphotos

Осень в этом году станет непростым временем для трех знаков зодиака. Будет много астрологических событий, которые могут запустить негативные процессы в жизни каждого человека, но настоящие испытания ждут представителей этих знаков зодиака. Для них в некоторых сферах жизни может начаться черная полоса, которую будет трудно преодолеть.

Основная проблема, с которой Близнецы могут столкнуться осенью, находится в сфере финансов. Неожиданная потеря работы, развал компании или крах из-за неудачных вложений — все это может произойти. Они вынуждены будут на всем экономить и искать дополнительные источники дохода, которые не смогут перекрыть даже необходимые расходы. Период безденежья может затянуться надолго и стать настоящим испытанием для Близнецов, которые привыкли жить на «широкую ногу». Им следует не влезать в долги, создавая себе еще больше проблем.

Ракам осень принесет проблемы со здоровьем и появится необходимость менять образ жизни. Из-за этого будет плохое настроение, перерастающее в депрессивное состояние. Все будет валиться из рук, ко всему возникнет апатия. В результате обстоятельства будут складываться не в их пользу и возникнет угроза потери работы. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, Ракам будет нужна поддержка близкого человека.

Проблемы Водолеев будут лежать в сфере личных отношений, причем они будут создавать их сами. Недостаток внимания по отношению к близкому человеку, нежелание считаться с его мнением или повод для ревности приведут к конфликтам в семье. Все это может иметь неприятные последствия, о которых Водолей пожалеет. Чтобы не допустить этого, важно уже сейчас пересмотреть свое поведение, сообщается на портале Rsute.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых отличаются психологической зрелостью и отлично справляются со стрессовыми ситуациями.

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