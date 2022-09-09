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Школьница погибла во время похода под Челябинском, сорвавшись со скалы

Юлия Курганова
Происшествия
Школьница погибла во время похода под Челябинском, сорвавшись со скалы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Школьница погибла во время похода в Челябинской области. Об этом сообщили в четверг, 8 сентября, в региональной прокуратуре.

Группа из 45 учеников из города Кышим отправилась в поход по горному массиву Аракульские Шиханы. Школьников сопровождали два педагога. 14-летняя ученица сорвалась с 50-метровой скалы и погибла на месте.

Сотрудники прокуратуры и регионального следственного комитета организовали проверку.

— Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе, — сообщили в ведомстве в Telegram-канале.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

12 июля сообщалось, что турист из Московской области погиб, сорвавшись со скалы на Камчатке. Мужчина, как уточняется, взял в аренду мотоцикл и на возвышенности в районе бухты Средней Лагерной начал совершать различные маневры после чего сорвался со скалы в воду вместе с транспортом.

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