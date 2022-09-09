Украина потребовала от России «возместить ущерб» за специальную операцию

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Украина хочет добиться через ООН принятие резолюции, чтобы потом взыскать с России 300 миллиардов долларов «ущерба» из-за специальной военной операции. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

— Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба, — рассказал он.

Чиновник отметил, что для этого Украину должны поддержать две трети присутствующих стран на заседании Генассамблеи. После этого у украинских властей появится возможность вести переговоры о разработке международного договора, чтобы затем создать международную комиссию для рассмотрения требований о возмещении ущерба Киеву.

По словам Малюськи, Украина планирует получить доступ к резервам Центробанка РФ в размере почти 300 миллиардов долларов, которые уже заморожены в странах Группы семи (G7). Также Киев хочет знать, сколько денег российского ЦБ находится в каждой стране, чтобы в дальнейшем иметь возможность перечислять эти средства и деньги со счетов российских предпринимателей в специальный фонд, сообщает ТАСС.

7 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что обвинения Соединенных Штатов в адрес России о создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев являются ложными. Он подчеркнул, что украинцы добровольно въезжают в РФ и при пересечении границы проходят регистрацию по аналогии с действующими в странах Европейского союза механизмами в отношении беженцев, а не фильтрацию.