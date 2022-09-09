Врач-терапевт Кондрахин объяснил, почему возникает синдром усталости надпочечников

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За диагнозом «синдром усталости надпочечников» на самом деле скрывается синдром надпочечниковой недостаточности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, он развивается в результате длительных стрессов:

— Надпочечник перестает вырабатывать адреналин, который необходим человеку для того, чтобы реагировать на стрессовые ситуации.

При недостатке этого гормона у пациента наступает состояние хронической усталости, отметил Кондрахин.

По словам врача, первичная надпочечная недостаточность может стать следствием негативного воздействия на надпочечник или других болезней почек, в том числе рака.

Кондрахин также рассказал, что некоторые диагнозы, которые ставят врачи, не существуют на самом деле. Кроме того, за ними могут быть скрыты другие тяжелые болезни. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему такие диагнозы ставят и что они таят в себе.

Кроме того, врач объяснил, какие болезни кроются за диагнозом «вегетососудистая дистония».