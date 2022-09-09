Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-терапевт Кондрахин объяснил, почему возникает синдром усталости надпочечников

Анастасия Колоскова
Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-терапевт Кондрахин объяснил, почему возникает синдром усталости надпочечников
Фото: Pixabay

За диагнозом «синдром усталости надпочечников» на самом деле скрывается синдром надпочечниковой недостаточности. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, он развивается в результате длительных стрессов:

— Надпочечник перестает вырабатывать адреналин, который необходим человеку для того, чтобы реагировать на стрессовые ситуации.

При недостатке этого гормона у пациента наступает состояние хронической усталости, отметил Кондрахин.

По словам врача, первичная надпочечная недостаточность может стать следствием негативного воздействия на надпочечник или других болезней почек, в том числе рака.

Кондрахин также рассказал, что некоторые диагнозы, которые ставят врачи, не существуют на самом деле. Кроме того, за ними могут быть скрыты другие тяжелые болезни. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, почему такие диагнозы ставят и что они таят в себе.

Кроме того, врач объяснил, какие болезни кроются за диагнозом «вегетососудистая дистония».

Здоровье Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте