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Киркоров ушел с праздника после неприятной шутки Ширвиндта

Юлия Курганова
Общество
Киркоров ушел с праздника после неприятной шутки Ширвиндта
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филип Киркоров накануне побывал в Театре Сатиры. Там поздравляли актера и президента этого культурного учреждения Александра Ширвиндта с открытием нового сезона и прошедшим днем рождения.

Когда пришла очередь поздравлять артиста, Киркоров вышел на сцену и сказал трогательную речь.

— Александр Анатольевич был мастером над моим образом графа Альмавива из мюзикла «Женитьба Фигаро», которому уже, между прочим, 20 лет. Снимали это работу в 2002 году, — вспоминал звезда, пока Ширвиндт не прервал его выступление шуткой.

Актер рассказал, каким в те годы был пухлым певец. Киркоров согласился со словами Ширвиндта.

— Да, да, я всегда был толстый и маленький. Все, с юбилеем, — заявил артист.

После этих слов, он спешно покинул праздник. Видимо, эта шутка актера не понравилась звезде, сообщает «Общественная служба новостей».

В августе Филипп Киркоров после концертного тура в России отправился в Лос-Анджелес. Там он встретился с лидером рок-группы Aerosmith Стивом Тайлером, фото с которым опубликовал в своих социальных сетях.

Знаменитости шутка Филипп Киркоров Александр Ширвиндт
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