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Иммунолог Ярцева перечислила опасные болезни, о которых сигнализирует увеличение лимфоузлов

Рафаэль Залян

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Общество
Иммунолог Ярцева перечислила опасные болезни, о которых сигнализирует увеличение лимфоузлов
Фото: shutterstock

Лимфатические узлы — маленькие биологические фильтры, относящиеся к лимфатической системе. Основная их функция — защита организма. Увеличение в объеме этих периферических органов нередко свидетельствует о развитии опасных заболеваний. Каких именно — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-иммунолога Ирины Ярцевой, увеличение лимфоузлов может свидетельствовать о совершенно разных болезнях. Например, если они увеличились в области шеи, — это признак заболеваний, которые развиваются в ротовой области, а именно в горле, глотке или ушах:

  • острое респираторное заболевание;
  • вирусная инфекция;
  • ангина.

Однако эксперт отметила, что нужно сопоставлять эти признаки с теми, которые возникают параллельно, — температура, появление сыпи на теле, герпес или грибковые очаги.

— Следует пройти исследование, сдать анализ крови. Так как при гепатите, ВИЧ-инфекции лимфоузлы тоже увеличиваются в объеме, увеличивается печень и возникают болевые ощущения, — предупредила Ярцева.

Если эти узлы увеличились не только в области шейного отдела, а и в подмышечной, паховой зонах и других областях, при этом все продолжается длительное время, значит, по словам врача, можно говорить о возникновении инфекционного мононуклеоза:

— Эта болезнь напоминает ОРВИ, но симптомы более выраженные — лихорадка, боль в горле, увеличение лимфатических узлов на шее и усталость, — рассказала эксперт.

При заболеваниях кожи, фурункулах, развитии гнойных процессов в ротовой полости лимфоузлы тоже могут отекать и менять свою привычную форму, предупредила медик.

Кроме того, иммунолог сообщила, что при тяжелых патологиях, инфекционных заболеваниях, которые могут привести к тяжелому исходу, лимфатические узлы во всех частях тела начинают реагировать и расширяться:

— При лимфогранулематозе, являющемся злокачественным заболеванием лимфоидной ткани, практически по всему телу лимфоузлы увеличиваются в объеме.

Ярцева отметила, что характерным признаком лимфогранулематоза является наличие гигантских клеток Рид-Штернберга, обнаруживаемых при микроскопическом исследовании пораженных лимфатических узлов. В то же время у пациента увеличиваются в объемах селезенка и печень.

При любых процессах видоизменения формы лимфоузлов нужно обращаться к врачам, чтобы специалист смог установить причину возникновения этой проблемы, заключила медик.

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