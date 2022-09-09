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Парку «Зарядье» исполнилось пять лет

Анастасия Колоскова
Город
Парку «Зарядье» исполнилось пять лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пять лет назад в День города в столице открылся парк «Зарядье», который стал одной из знаковых городских площадок. Парк совместил в себе город прошлого, настоящего и будущего, а также смешение стилей и культур. Его узнаваемым символом является парящий мост.

Посетители парка, который расположился рядом с Красной площадью, могу увидеть палаты XVI века, а также футуристические павильоны и ландшафты, являющиеся аналогами разных российских регионов.

По всему «Зарядью» установлены белые шары разного размера, на которых изображены сине-красный круг, малиновый цветок, оранжевый конь. Рисунки напоминают узоры народной вышивки. По словам менеджера отдела культурно-массовых мероприятий Даниила Мизина, проект, который называется «Узору» демонстрирует гостям орнаменты народов страны.

Растения в парке говорят о биоразнообразии географии России. Здесь можно найти представителей леса, степи, северного ландшафта, луга, предгорья Северного Кавказа и юга Крыма.

В центральном павильоне «Зарядья» под стеклянной изогнутой крышей находятся выставочные залы, аттракцион «Полет» и панорамный кинотеатр.

Главным объектом парка является парящий мост, с которого открывается вид на Кремль, набережную Москвы-реки, одну из семи сталинских высоток и панораму Патриаршего подворья. Эта панорама стала доступна после сноса гостиницы Россия. Храмы Варварки вновь заработали после реставрации в день рождения парка в 2017 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что кинопоказы под открытым небом пройдут на 20 фестивальных окружных площадках в пятницу, субботу и воскресение.

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