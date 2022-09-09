Кинопоказы под открытым небом пройдут на 20 окружных площадках фестиваля «День города»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Кинопоказы под открытым небом пройдут на 20 фестивальных окружных площадках в пятницу, субботу и воскресение. Об этом сообщили в пятницу, 9 сентября, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— В пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 и 16:00 юные гости площадок вместе с родителями могут посмотреть и добрые советские мультфильмы, которые покорили сердца многих поколений, и современные ленты. В программу включены такие мультипликационные фильмы как «Конек-Горбунок», «Гуси-лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Мойдодыр», — говорится в сообщении.

Вечерние киносеансы пройдут на всех площадках в 19:00. В пятницу москвичи увидят документальный музыкальный проект «Город Музыки», где приняли участие 20 артистов и музыкальных групп различных жанров и направлений: Therr Maitz, Zoloto, Sirotkin, LRK Trio, Everthe8, «Хадн Дадн», которые исполнили свою музыку в эффектных московских локациях.

В субботу состоится показ кинолент Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», а история про отечественную Золушку станет красивым финальным аккордом празднования Дня города.

Группа Uma2rman и певица Валерия выступят на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве. На 19 основных площадках пройдет более 500 часов мастер-классов. Кроме того, гостей также ждут разнообразные гастрономические шоу.