Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил площадку в День города

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Ростов-на-Дону, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В Парке Горького 10 и 11 сентября пройдет фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный к 875-летию столицы. Ресурсный центр «Мосволонтер» подготовил тематическую площадку «Делай мир добрее вместе с нами», которую могут посетить все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Шатер проекта будет открыт с 11:00 до 19:00 в Парке Горького.

В программе — инклюзивная выставка картин «Творчество внутри», на которой представлены работы художников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, волонтеры проведут мастер-классы по языку жестов, лепке, изготовлению свечей и рисованию. Занятия будут проходить в маленьких группах, записаться можно прямо в шатре при наличии свободных мест.

Кроме того, гости смогут проверить свои знания о волонтерстве, поучаствовав в турнире по настольным играм. Как отмечается, тематическая игра «Волонтеры в городе» пройдет в первый раз. А на 11 сентября запланирована дискуссия «Инклюзия через искусство. Как инклюзия помогает стать лучше», принять участие можно, предварительно зарегистрировавшись, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках фестиваля «Город неравнодушных» в честь 875-летия Москвы на набережной Парка Горького 10 и 11 сентября с 11:00 до 20:00 будет работать пространство «Мир: Молодежь Москвы», где пройдут тренинги по ораторскому мастерству, интерактивные квизы, встречи с героями России и многое другое.